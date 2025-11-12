Die Liebe suchen gilt vielen Menschen als anstrengend. Ständig swipen, zu wenig wahres Leben - kann da eine spielerische Date-Idee Abhilfe schaffen? Der «Sexiest Man Alive» ist schon überzeugt.
12.11.2025 - 06:43 Uhr
Berlin - Ein Kinderspiel, sagen die einen. Eine der besten Ideen für ein Date, meint der "Sexiest Man Alive" Jonathan Bailey. Es geht um Lego, die kleinen, bunten Steine, aus denen Schlösser, "Star Wars"-Todessterne oder ganze Blumensträuße entstehen. Bailey, aus der Netflix-Serie "Bridgerton" bekannt und gerade vom US-Magazin "People" für seinen Sexappeal ausgezeichnet, spielt und baut damit gerne bei Dates.