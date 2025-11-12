Polarlichter gab es in den vergangenen Monaten schon häufiger mal zu sehen - am frühen Mittwoch erneut und so weit südlich wie selten. Fans des Schauspiels haben weiter Chancen.
Berlin - Ein heftiger Sonnensturm hat in der Nacht für Polarlichter bis weit in den Süden gesorgt. Selbst in Bayern waren sie in den Morgenstunden zu sehen. Webcams in den Alpen zeichneten das Spektakel zwischen 4.00 und 5.00 Uhr auf, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München sagte. Auch über Baden-Württemberg seien rötliche, pinke und teils grüne Lichteffekte zu sehen gewesen, sagte Carolin Liefke, stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg.