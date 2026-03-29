Burda-Museum: Fotorealismus Die Schönheit des Auspuffs
Fotorealistische Malerei ist beliebt. Deshalb strömen die Besucher in die neue Ausstellung im Burda-Museum Baden-Baden. Aber was fasziniert das Publikum an dieser Kunst?
Fotorealistische Malerei ist beliebt. Deshalb strömen die Besucher in die neue Ausstellung im Burda-Museum Baden-Baden. Aber was fasziniert das Publikum an dieser Kunst?
Warum nicht? Wenn Maler in den vergangenen Jahrhunderten Stillleben malten, so stellten sie gern goldene Schalen und Kristallgläser dar, pralle Früchte und kunstvolle Blüten. Als sich einige Künstler in den 1970er Jahren mal wieder dem Stillleben widmeten, sah das anders aus: Wer täglich im Diner isst, malt das, was auf Tischen und Tresen steht – Zuckerstreuer, Ketchup-Flasche und Serviettenhalter.