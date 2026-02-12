Die Stadt Esslingen hat an der Mülbergerstraße Parkscheinautomaten aufgestellt. Bisher war das Parken umsonst. Die Junge Union übt Kritik.
12.02.2026 - 08:31 Uhr
Beim Parken auf der Esslinger Burg geht es jetzt an die Börse: Für das Abstellen des Fahrzeugs an der Mülbergerstraße muss gezahlt werden. Bisher waren die Parkplätze kostenfrei. Die Junge Union Esslingen (JU) übt heftige Kritik an dieser neuen Praxis: „Eine der letzten kostenlosen Parkmöglichkeiten in der Stadt fällt damit restlos weg“, sagt Burak Kahraman als Vorsitzender der Nachwuchsorganisation der CDU. Gefordert werde die sofortige Abschaffung der Gebühren.