Burg Schaubeck in Kleinbottwar: Warum die Burg dem Grafen Adelmann manchmal „ein Klotz am Bein“ ist

Nein, jammern möchte Felix Graf Adelmann nicht. Das machte er in der Sitzung des Ortschaftsrats von Kleinbottwar deutlich, zu der er auf Einladung von Ortsvorsteherin Marion Baudisch gekommen war. „Mir ist klar, dass ich privilegiert bin“, sagte er. Und doch räumte er mit so manchem falschen Bild auf, das nicht nur in dem Dorf von „dem Adeligen“ und dem historischen Familiensitz samt Park herrscht – einem Bild, das – möglicherweise von Klatschpresse und Kitschfilmen geprägt – einen Landjunker zeichnet, der ab und zu mal in Gummistiefeln über seine Ländereien stapft, aber ansonsten das Leben im Wohlstand genießt. Zwischen der Realität und der Außenwahrnehmung gebe es eine große Diskrepanz, sagte Adelmann.