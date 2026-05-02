Burg Schaubeck in Kleinbottwar: Warum die Burg dem Grafen Adelmann manchmal „ein Klotz am Bein“ ist

Nein, jammern möchte Felix Graf Adelmann nicht. Das machte er in der Sitzung des Ortschaftsrats von Kleinbottwar deutlich, zu der er auf Einladung von Ortsvorsteherin Marion Baudisch gekommen war. „Mir ist klar, dass ich privilegiert bin“, sagte er. Und doch räumte er mit so manchem falschen Bild auf, das nicht nur in dem Dorf von „dem Adeligen“ und dem historischen Familiensitz samt Park herrscht – einem Bild, das – möglicherweise von Klatschpresse und Kitschfilmen geprägt – einen Landjunker zeichnet, der ab und zu mal in Gummistiefeln über seine Ländereien stapft, aber ansonsten das Leben im Wohlstand genießt. Zwischen der Realität und der Außenwahrnehmung gebe es eine große Diskrepanz, sagte Adelmann.

„Wenn ich das Geld hätte, bräuchte ich es für die landwirtschaftlichen Maschinen dringender.“ Felix Graf Adelmann über die Kosten für die Erhaltung der Burg Schaubeck Als Chef eines Weinguts kämpft er nämlich nicht nur wie jeder andere Landwirt und Winzer mit den Unwägbarkeiten des Wetters und den sinkenden Weinabsatzzahlen. Er hat darüber hinaus mit der Burg Schaubeck, die schon im 13.Jahrhundert erbaut und später zum Wohnsitz erweitert wurde, ein zwar herrschaftliches Zuhause, aber auch einen Klotz am Bein. Denn die Kosten des Unterhalts sind enorm – und müssen aus dem Ertrag des Weinguts erwirtschaftet werden.

Immense Kosten für den Erhalt

Das fängt mit der Pflege der uralten Bäume an – die laut Adelmann schon mal „einen ordentlichen fünfstelligen Betrag“ kostet, aber wegen der Sicherheit nötig ist – , geht über den Rosengarten und die vom Zünsler bedrohten Buchsbäume weiter und betrifft natürlich auch die Burg selbst. Die macht zwar rein optisch immer noch was her, aber: „Man kann immer nur reparieren und nicht proaktiv was verschönern.“

Ein Beispiel: Ein Angebot für die Außenfassade habe bei knapp 300.000 Euro gelegen. „Wenn ich das Geld hätte, bräuchte ich es für die landwirtschaftlichen Maschinen dringender“, sagt Felix Graf Adelmann. Und er stellte klar: „Wenn das Dach nicht schon gemacht worden wäre, wäre ich weg.“ Auch der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter „würde sofort hier rausrennen, wenn ich ihm anbieten würde, dass die Stadt die Burg Schaubeck übernehmen kann“, davon ist Graf Adelmann überzeugt. Auch die Energiekosten seien immens: „Die übersteigen das Gehalt eines Berufseinsteigers.“

Ein teures neues Dach für ein ungenutztes Gebäude – Dachziegel drohten herabzustürzen. Foto: Sabine Armbruster

Zum Besitz gehöre Verantwortung. Deshalb ließ er das Dach des im Dorf gelegenen ehemaligen Back- oder Waschhauses neu decken, weil Ziegel herunterzufallen drohten und dort viele Kinder vorbeigingen. „Ein Vermögen für ein Gebäude, das ich weder brauche noch nutze“, sagt Adelmann.

Und wenn er aus Sicht der anderen Kleinbottwarer manchmal „komische Ideen“ habe, um Umsatz zu generieren, sei das „der reine Versuch, die Burg in die nächste Generation zu bringen.“ Im Jahr 1914 ging sie durch eine Erbschaft in den Besitz der Grafen Adelmann von Adelmannsfelden über.

Privatsphäre gibt es wenig bis gar nicht

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Obwohl ein Schild am Eingang darauf hinweist, dass auch der Park im Privatbesitz ist, finden sich immer wieder ungebetene Gäste dort ein. „Und was die manchmal in den Büschen hinterlassen, will man gar nicht wissen“, sagt der 46-Jährige. Ein weiteres Beispiel: „Vor einiger Zeit saß ich auf dem Balkon, eine Gruppe jüngerer Leute war da und trank Rotkäppchen-Sekt halbtrocken“ – was für einen Edelwinzer schon eine Zumutung ist. „Als es später lauter wurde, bat ich darum, Rücksicht auf unsere Privatsphäre zu nehmen – da reagierten die echt agro.“ Doch auch in der Wohnung höre man alles, was im Innenhof geredet werde: „Wir haben nur einfach verglaste Fenster.“

Eigentlich ist an dem Schild nichts schwer zu verstehen. Foto: Sabine Armbruster

Die Konsequenz: Das Parktor steht nun nicht mehr dauernd offen, sondern nur noch während der Öffnungszeiten der Vinothek – oder während einer der zahlreichen Veranstaltungen im Sommer. Auftakt ist in diesem Jahr am Samstag, 9. Mai, mit der Frühjahrsweinprobe. Die beliebten Wein- und Kulturtage hingegen werde es nicht mehr geben. „Das private Budget war im sechsstelligen Bereich, im Erfolgsfall kamen wir bei Null raus, bei schlechtem Wetter haben alle draufgelegt.“ Hingegen sei eine Wiederbelebung des Fackelzugs mit Weihnachtsgeschichte für die Dorfkinder ihm und seiner Frau herzlich willkommen – wenn man dafür Freiwillige finde.

Letzten Endes gebe es nur zwei Möglichkeiten, sagt Felix Graf Adelmann: „Entweder wir finden Ideen, die die Burg Schaubeck tragen, und dabei bleibt sie unser Zuhause mit der nötigen Privatsphäre – oder wir können das Ganze nicht mehr finanzieren und müssten im schlimmsten Fall sogar umziehen.“ Sollte es je dazu kommen, würde ihm das „ein Stück Herz rausreißen.“ Andererseits gebe es schlimmere Probleme in der Welt, als seine Burg zu verkaufen. Fraglich bleibt allerdings, ob das überhaupt gelingen würde. Auch da macht er sich nichts vor: „Das Gebäude ist unverkäuflich.“