Gewerkschaft kündigt Warnstreiks bei Fastfood-Ketten an

Burger King, McDonalds und Co betroffen

Burger King, McDonalds & Co droht ein Arbeitskampf. Nach Abbruch der Tarifverhandlungen in der Systemgastronomie kündigt die Gewerkschaft NGG Arbeitsniederlegungen an.

red/dpa 02.12.2024 - 20:12 Uhr

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kündigt in der sogenannten Systemgastronomie Warnstreiks während der Adventszeit an. Zuvor hatte sie die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 120.000 Beschäftigten bei Fast-Food-Ketten und anderen Systemgastro-Anbietern am ersten Verhandlungstag der vierten Runde abgebrochen.