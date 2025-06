Ein junger Mann gerät mit Bauarbeitern wegen seiner Fahrweise in Streit. Kurzerhand steuert er mit seinem Auto auf die Arbeiter zu, sagt die Polizei.

red/dpa 25.06.2025 - 16:41 Uhr

Ein 21 Jahre alter Mann soll in Burladingen (Zollernalbkreis) zielgerichtet mit einem Fahrzeug auf Bauarbeiter zugefahren sein. Deswegen sitzt er nach Angaben der Polizei nun in Untersuchungshaft. Dem jungen Mann werde versuchte Tötung vorgeworfen. Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstag.