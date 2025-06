Vier Jugendliche brechen in Burladingen maskiert und bewaffnet in die Wohnung eines Rentners ein. Dem Mann gelingt es die Polizei zu alarmieren.

red/dpa/lsw 08.06.2025 - 13:30 Uhr

Vier Jugendliche sind im Zollernalbkreis in eine Wohnung eingebrochen und haben den 68-jährigen Bewohner bedroht. Wie die Polizei mitteilte, hatten die jungen Männer im Alter von 15 bis 17 Jahren in Burladingen mitten in der Nacht die Scheibe einer Terrassentür eingeworfen und waren in die Wohnung des Seniors eingedrungen. Dabei sollen sie maskiert und mit Messern bewaffnet gewesen sein. Dem Mann gelang es, die Polizei zu rufen.