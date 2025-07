Gegen einen 20-Jährigen wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Er soll in einer Auseinandersetzung mit einem Feuerlöscher losgeprügelt haben.

red/dpa/lsw 03.07.2025 - 17:40 Uhr

Ein 20-Jähriger ist nach einer Schlägerei mit Bauarbeitern in Burladingen (Zollernalbkreis) wegen versuchten Mordes angeklagt. Bei der Tat Ende Juni soll der Verdächtige mit einem Feuerlöscher auf einen der Arbeiter eingeschlagen haben, wie es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei hieß. Der Mann wurde am Morgen festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Der Gesundheitszustand seines Opfers blieb zunächst unklar.