Ein Unbekannter hat in einem Bus der Linie 592 (Kreis Ludwigsburg) seinen Unterleib an einem Mädchen gerieben. Die Zwölfjährige vertraute sich zuhause ihrer Familie an.

Julia Amrhein 21.05.2025 - 14:35 Uhr

Eine Zwölfjährige ist am Dienstagnachmittag in einem Linienbus auf der Fahrt von Vaihingen an der Enz nach Horrheim sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr das Mädchen zwischen 13 und 13.20 Uhr mit der Linie 592, als ein Unbekannter anfing, sein sichtbar erigiertes Glied durch die Hose am Oberschenkel der Zwölfjährigen zu reiben. Diese ging daraufhin ein Stück zur Seite, der Mann folgte ihr jedoch und rieb sich weiter an dem Kind, bis er schließlich in Horrheim ausstieg.