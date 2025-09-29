Bus wird Theaterbühne: Eine Busfahrt zu Stuttgarts Helden – Das neue Lokstoff-Stück „Nachtschicht“

In der Freitagabenddämmerung steht neben den üblichen Linienbussen am Schlossplatz ein bisher unbekannter Bus. Dort, wo sonst das Ziel der Buslinien angezeigt wird, leuchtet über der Frontscheibe die Aufschrift „Lokstoff – Nachtschicht”. Dem Busfahrer Andreas Gündel alias „Andi” steht die wohl ungewöhnlichste Nachtschicht in 31 Berufsjahren hinter dem Lenkrad bevor. Sein Arbeitsplatz wird zur Theaterkulisse, die gemusterten Bussitze wandeln sich zur Tribüne. Und Andi selbst ist Teil des Theaters im öffentlichen Raum: Schon bald steht Kathrin Hildebrand aus dem Leitungsteam der Stuttgarter Theaterinitiative Lokstoff während der Fahrt neben ihm und befragt ihn zu seinem Berufsalltag. Über blau leuchtende Kopfhörer erfahren die Passagiere im voll besetzten Bus, dass Andis erste Handlung nach dem Feierabend Fernsehen ist und der Held seiner Kindheit Batman war.

Im Dunkel der Nacht wartet Batman auf die Bus-Passagiere. Der Superheld hat schon bessere Tage gesehen. Foto: Zoia Domaskina Eben jener Batman – oder zumindest eine Gestalt in dessen Kostüm – ist gemeinsam mit seinem möchtegern-hippen Freund Herakles samt Bauchtasche und Kappe Teil des Superhelden-Duos, welches das Publikum durch den Abend begleitet. Albern wirken die beiden Helden durch die Fensterscheiben des abfahrenden Busses, wenn sie orthopädische Übungen gegen ihre Wehwehchen machen und ihre schwindende Bedeutung beklagen, anstatt die Welt zu retten. Man ahnt hier bereits, dass sie (schlecht) gealtert sind. An die Stelle altbekannter Figuren aus Comic und Film treten heute andere Menschen mit nicht weniger beeindruckenden Superkräften in das Rampenlicht des Busses. Entlang der unbekannten Haltestellen steigen sie nach Feierabend für die „Nachtschicht” hinzu und teilen ihre sonst unsichtbaren Geschichten mit den anderen Passagieren.

Krankenpflegerin Katharina Wolf erzählt von ihrem heldenhaften, aber oft unbeachteten Berufsalltag. Foto: Zoia Domaskina

Da steht zunächst Kathi in ihrer Dienstkleidung nach ihrer Schicht als stellvertretende Leitung der Intensivstation am Klinikum Stuttgart, die an den engen Maschen ihrer Strickwerke in der Freizeit merkt, wie hart ihre Arbeitstage sind – und nebenbei zwei Kinder großzieht. Unweit ihres Kosmetiksalons in Hedelfingen betritt später Zohra den Bus, die in Afghanistan nur ein Jahr zur Schule ging und wegen des Verbots der Taliban heimlich bei ihrer Nachbarin lernen musste. Die 2013 nach Deutschland kam, da es ihr in ihrem Geburtsland nicht möglich war, ihren Beruf als Friseurin auszuüben, und nun Frauen durch Schönheit stark machen möchte, wie sie im Interview erzählt.

Den anderen Fahrgästen lauschen? Das ist hier ausdrücklich erwünscht

Derweil zieht der Bus durch die Stuttgarter Nacht und erzeugt ein funkelndes Wimmelbild vor seinen Scheiben. „Eine Stadt, die wir kennen und doch nicht”, philosophiert Kathrin Hildebrand in ihrer Rolle als Reisebegleitung zu atmosphärischer Warteraummusik. Der arbeitende Barber in seinem Shop wird zum Statist, ebenso wie die Joggerin am Rande des Stadtgartens. „Nachtschicht” zoomt immer wieder in das Wimmelbild und bringt einzelne Menschen daraus mit dem Schritt in den Bus näher. Wer hat im Nahverkehr nicht schon heimlich den spannenden Gesprächen anderer Passagiere gelauscht? Hier im „Nachtschicht”-Bus ist das Zuhören ausdrücklich erwünscht.

Alle Zeit hat ihre Helden

„Du entscheidest, wer Held oder Heldin ist”, sehnt sich Herakles in der Dunkelheit des Neckarufers nach der Erzählerrolle anstelle seines Heldendaseins. Waren die Helden aus der Kindheit der Passagiere zu Beginn der Reise noch Batman oder Pippi Langstrumpf, sind es später beim gemeinsamen Reflektieren die zwei Frauen, die sie kennengelernt haben, wie ein Herr feststellt. „Alle Zeit hat ihre Helden, alle Helden haben ihre Zeit, um mit der Zeit zu gehen oder mit der Zeit zu gehen”, singen Batman und Herakles, kurz bevor sie ihr deplatziertes Heldenkostüm ablegen und den nächsten Kentucky-Fried-Chicken-Laden ansteuern.

Eine derartig theatralische Inszenierung benötigen die stillen Helden des Alltags nicht. Dem nächsten Gast Iolanda sieht man nicht an, dass sie im Gegensatz zu den Superhelden in Rente schon ein Leben gerettet hat. Die junge Barkeeperin erzählt, wie sie etwa zwölf Jahre nach ihrer Registrierung bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei die Nachricht über ein Match in Chile erhielt und Stammzellen spendete, um ihrem „genetischen Zwilling” mit Blutkrebs am anderen Ende der Welt zu helfen. Aus dem Verborgenen in das Rampenlicht: Die Theatergruppe Lokstoff zeigt, dass Heldentum neu gedacht werden muss, und wagt mit „Nachtschicht” einen so berührenden wie humorvollen Gegenentwurf zu den Geschichten aus dem Marvel-Universum oder der Antike, indem es die wahren Heldinnen und Helden der Gegenwart sichtbar macht. So wird der Bus unter der Nachtschicht von Andi zur Begegnungsstätte, die der Entfremdung unter den Mitmenschen und vom öffentlichen Raum ganz im Sinne der Idee des Lokstoff-Kollektivs eindrucksvoll entgegenwirkt.

Startpunkt und Spieltermine

Termine

Spielort von „Nachtschicht – Eine Reise durch die Stadt“ ist im Linienbus, der an der Bushaltestelle Schlossplatz startet. Die Termine am 24. und 25. Oktober sowie am 7. und 8. November, jeweils 19.30 Uhr, sind ausverkauft, weitere Termine folgen ab März 2026. Infos unter www.lokstoff.com .

Ensemble

Regie bei der Produktion im öffentlichen Raum führt Bianca Künzel. Zum „Nachtschicht“-Ensemble zählen Kathrin Hildebrand, Sebastian Schäfer, Wilhelm Schneck sowie wechselnde „Expertinnen und Experten des Alltags“.