19.08.2025 - 13:42 Uhr
Mindestens vier Personen sind Montagnacht am Busbahnhof in Ludwigsburg verletzt worden, nachdem ein Unbekannter dort im Streit zum Pfefferspray gegriffen hatte. Wie die Polizei mitteilt, hatten mehrere Passanten gegen 23 Uhr den Notruf gewählt, da zwei Personen an einem Bussteig heftig in Streit geraten waren und handgreiflich wurden.