In den Sommerferien ist der S-Bahn-Tunnel in der Stuttgarter Innenstadt wieder einmal gesperrt. Das bedeutet für Pendler längere Fahrtzeiten.
26.08.2025 - 17:00 Uhr
Fast hat es den Anschein, als haben sich die Bahnchaos-erprobten Stuttgarter inzwischen angesichts der immer wiederkehrenden Sperrungen und Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr ihrem Schicksal ergeben. „Entweder man wird zum Choleriker oder zum Stoiker“, bringt es Thomas Neumann auf den Punkt. Und gesteht lachend: „Das hängt von der Tagesform ab.“