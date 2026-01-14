Am Montag will eine 89-Jährige am Sindelfinger Busbahnhof aus einem Bus steigen, als der Busfahrer plötzlich Gas gibt. Die Dame stürzt und verletzt sich. Die Polizei sucht Zeugen.

Martin Dudenhöffer 14.01.2026 - 12:13 Uhr

Am Sindelfinger Busbahnhof ist am Montag eine ältere Dame beim Aussteigen aus dem Bus gestürzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 89-Jährige gegen 11 Uhr mit einem Bus der Linie 711 in Sindelfingen (Kreis Böblingen) zum Busbahnhof. Als die Seniorin mit ihrem Rolllator aus dem Bus ausstieg, soll der noch unbekannte Busfahrer bereits wieder losgefahren sein. Die Frau hatte zu diesem Zeitpunkt das Fahrzeug noch nicht komplett verlassen. Die 89-Jährige stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der Busfahrer fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Bereits während der Fahrt soll ein weiterer Bus-Passagier fast gestürzt sein – wohl weil der Busfahrer ruckartig fuhr. Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 0 70 31 / 69 70 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Sindelfingen zu wenden.