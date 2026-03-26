Ein 16-Jähriger ist an einer Bushaltestelle in Ludwigsburg mit einem Gleichaltrigen in Streit geraten. Sein Kontrahent greift zum Pefferspray.

Julia Amrhein 26.03.2026 - 14:20 Uhr

Ein 16-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in Ludwigsburg von einem Unbekannten mit Reizstoff besprüht worden. Laut Polizei war der Jugendliche gegen 13.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Friedenstraße aus noch unbekanntem Grund mit einem Gleichaltrigen in Streit geraten. In diesem Zuge griff der Kontrahent zu dem Reizstoff. Anschließend stieg er in einen Bus der Linie 422 ein und fuhr davon.