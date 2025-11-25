Das LKA wusste schon vor einem Jahr von privaten Kontakten zwischen Personenschützern und dem Rapper. Die Personenschützer wurden gemahnt – allerdings wohl vergeblich.

Die problematischen privaten Kontakte zwischen zwei Personenschützern der Berliner Polizei und dem Rapper Bushido sind dem Landeskriminalamt (LKA) schon früher als bisher bekanntgeworden. Die Leitung des LKA habe erstmals im Herbst 2024 durch die entsprechende Abteilungsleitung erfahren, dass zwei Polizeidienstkräfte des Personenschutzes „persönlichen Kontakt zu einer ehemaligen Schutzperson haben könnten“, antworteten Polizei und Senat auf eine Anfrage der AfD.

Strengere Kontrollen für Nebentätigkeiten von Polizisten

Nach Presseberichten im Oktober und Vorwürfen gegen mindestens zwei Personenschützer des LKA, die privat für Bushido gearbeitet haben sollen, hatte die Polizei Strafermittlungen eingeleitet und das Kommissariat aufgelöst. Der Rapper hatte in vergangenen Jahren sogenannten Personenschutz durch das Berliner LKA, weil er und seine Familie während eines Prozesses bedroht wurden.

Vor einer Woche hatte die Polizei für die Zukunft strengere Kontrollen angekündigt. Alle Prozesse für die Genehmigungen von Nebentätigkeiten von Polizisten würden in der ganzen Behörde geprüft. Polizei-Vizechef Marco Langner betonte, dass für die Personenschützer im LKA eine Nebentätigkeit als Leibwächter oder in einer ähnlichen Funktion grundsätzlich nicht erlaubt sei.

Zudem hatte die Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt, dass auch gegen Bushido ermittelt werde. Es gehe um den Verdacht der Vorteilsgewährung. Bushido äußerte sich auf mehrfache Anfragen der Deutschen Presse-Agentur nicht. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.