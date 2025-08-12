Die Grünen aus Filderstadt wollen unbedingt verhindern, dass die Linien X4 und X7 eingestellt werden. Hunderte Menschen haben eine Onlinepetition bereits unterschrieben.

﻿Viele Pendlerinnen und Pendler im Landkreis Esslingen sind betroffen: Zwei Expressbuslinien sollen schon in naher Zukunft eingestellt werden. Konkret handelt es sich um die Linien X4 von Degerloch über Bernhausen, Sielmingen, Wolfschlugen und Oberensingen nach Nürtingen sowie die X7 von Degerloch über Plattenhardt und Bonlanden nach Harthausen.

Der Finanzausschuss des Esslinger Kreistags hat kurz vor der Sommerpause mit Verweis auf die schlechte Kassenlage eine Mitfinanzierung der Linien mehrheitlich abgelehnt. Die Krux: Ursprünglich initiiert hatte die Buslinien die Stadt Stuttgart. Gefördert wurde der Betrieb durch die SSB bis September 2024 zu 75 Prozent vom Land, für den Rest ist Stuttgart selbst aufgekommen. Seit dem vergangenen Herbst deckt das Land aber nur noch 50 Prozent der Kosten ab, und dieser Zuschuss wird auch nur noch bis Ende September 2027 gewährt. Stuttgart wollte daher erreichen, dass sich die Verbundlandkreise mit 25 Prozent an den Expressbuslinien beteiligen. Nach der Absage aus Esslingen will Stuttgart nun den Betrieb der Linien X4 und X7 voraussichtlich schon zum 30. September einstellen.

Mehr als 1500 Menschen haben die Petition unterzeichnet

„Das darf nicht passieren. Gerade aktuell stellen X4 und X7 eine verlässliche Alternative zur immer wieder ausfallenden S-Bahn dar“, sagt Dominic Dean Haag, der Vorstandssprecher des Filderstädter Grünen-Stadtverbands. Daher hat der Ortsverein nun eine Onlinepetition zum Erhalt der beiden Expressbuslinien ins Leben gerufen. Darin werden Filderstadt, Wolfschlugen, Nürtingen und Aichtal aufgefordert, sich bei der Landeshauptstadt, beim Kreis Esslingen und in einem zweiten Schritt schließlich auch beim Landesverkehrsministerium für die Fortführung der Buslinien starkzumachen. „Tausende Fahrgäste nutzen diese Linien täglich, um zur Arbeit, zur Schule, zur Ausbildung oder zur Hochschule zu gelangen“, heißt es in der Begründung. Es gehe darum, ein starkes Zeichen für eine klimafreundliche, sozial gerechte und zukunftssichere Mobilität zu setzen. „Der Kreis Esslingen darf sich diese Chance nicht entgehen lassen.“ Das Anliegen trifft offenbar einen Nerv. Auf der Seite www.openpetition.de haben binnen fünf Tagen bereits 1572 Menschen gegen ein Bus-Aus unterschrieben, 1376 davon aus dem Landkreis Esslingen.

Grünen-Kommunalpolitiker Dominic Dean Haag setzt sich für den Beibehalt der Expressbuslinien ein. (Archivbild) Foto: Caroline Holowiecki

Zuspruch aus unterschiedlichen politischen Lagern

Das Quorum liegt bei 3400 Unterschriften. Die Initiatoren fahren zudem mehrgleisig. So hat die Grünen-Fraktion im Filderstädter Gemeinderat – Dominic Dean Haag ist dort auch Mitglied – einen Antrag bei der Filderstädter Verwaltung eingereicht, der zum Ziel hat, dass sie sich für eine Fortsetzung der Expressbuslinien einsetzen soll.

Gleiches hat auch die Freie-Wähler-Fraktion im Gemeinderat gemacht. Der Stadtverband der Freien Wähler aus Filderstadt unterstützt überdies die Petition und hat den Link zur Online-Petition auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt. Dominic Dean Haag sagt: „Das erfährt sehr, sehr breiten Zuspruch.“