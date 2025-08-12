Die Grünen aus Filderstadt wollen unbedingt verhindern, dass die Linien X4 und X7 eingestellt werden. Hunderte Menschen haben eine Onlinepetition bereits unterschrieben.
12.08.2025 - 16:30 Uhr
Viele Pendlerinnen und Pendler im Landkreis Esslingen sind betroffen: Zwei Expressbuslinien sollen schon in naher Zukunft eingestellt werden. Konkret handelt es sich um die Linien X4 von Degerloch über Bernhausen, Sielmingen, Wolfschlugen und Oberensingen nach Nürtingen sowie die X7 von Degerloch über Plattenhardt und Bonlanden nach Harthausen.