Der Busstreik in der Region Stuttgart hat am Dienstag begonnen – und dauert insgesamt drei Tage. Am Donnerstag wird allerdings nur in einem Landkreis gestreikt.

Michael Bosch 21.01.2025 - 12:04 Uhr

Der Busstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen und der am Dienstag begonnen hat, trifft die Region mit voller Wucht. In rund 30 Betrieben aus dem privaten Omnibusgewerbe haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt. Im Großraum Stuttgart und in Heilbronn ging Teils gar nichts.