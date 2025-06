Am Samstag kommt es in Winnenden zu einem Busunfall, weil die Fahrerin einen medizinischen Notfall erleidet – drei Fahrgäste werden verletzt. Die Polizei hat neue Erkenntnisse.

Chris Lederer 29.06.2025 - 06:49 Uhr

Zu dem Busunfall, der sich am frühen Samstag in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ereignet hat, teilt die Polizei weitere Erkenntnisse mit: Der Linienbus war mit neun Fahrgästen besetzt und am Samstagabend gegen 18.15 Uhr in Winnenden im Kreisverkehr von der Max-Eyth-Straße zur Friedrich-List-Straße unterwegs. Laut Polizei habe die 65-jährige Fahrerin aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.