Zum 1. März gibt es im Linienbündel 13 (Verkehrsraum Oberes Murrtal) einen Betreiberwechsel. Die Buslinien werden künftig nicht mehr von OVR, sondern von der Firma Eisemann Reisen betrieben. Die Firma Eisemann fährt im Oberen Murrtal bereits als Subunternehmer für OVR mehrere Buslinien und kenne sich somit bestens aus, teilt das Landratsamt mit.

ÖPNV-Verbesserungen: Häufiger Busse fürs Obere Murrtal

Zum Betreiberwechsel werde das ÖPNV-Angebot im Oberen Murrtal deutlich verbessert: Angesichts der bewussten Investitionen des Rems-Murr-Kreises in nachhaltige Mobilität fahren die Busse im Gebiet zwischen Backnang und Murrhardt öfter und die Buslinien werden attraktiver, verspricht das Landratsamt. Die häufig genutzte Linie 390 (Backnang-Murrhardt), die fünftstärkste Linie im Hinblick auf Fahrgastzahlen im ganzen Landkreis, wird verstärkt: Hier fährt deutlich öfter ein Gelenkbuseinsatz, um mehr Kapazität zu schaffen. Die von den Bürgerinnen und Bürgern sowie den betroffenen Kommunen schmerzlich vermisste Frühfahrt auf der Linie 375 um 3.57 Uhr ab Murrhardt wird wiedereingeführt. Mit Blick auf eine nachhaltige Anreise für Ausflügler wird die Linie 375 optimiert: Ab 1. August 2025 gilt eine verbesserte Streckenführung mit zusätzlichen Haltestellen. So werden an Sonn- und Feiertagen unter anderen die Haltestelle Schwabenpark oder auch Welzheim-Aichstrut angefahren.

Lesen Sie auch

40 Millionen Euro für nachhaltige Mobilität im Oberen Murrtal

„Wir investieren als Landkreis jährlich 40 Millionen Euro in den ÖPNV – und das in finanziell schwierigen Zeiten. Bei der S-Bahn und den Regionalzügen haben wir vieles nicht in der Hand“, lässt sich Landrat Richard Sigel zitieren. „Aber gerade beim Busverkehr, den wir als Landkreis verantworten, ist es uns wichtig, einen verlässlichen Service im Sinne einer nachhaltigen Mobilität zu bieten. Die Verbesserungen im Oberen Murrtal sollen hier ein zusätzlicher Anreiz sein, Bus und Bahn zu nutzen.“

Zahlen und Fakten zum Busbündel Oberes Murrtal:

Für den Betrieb des Linienbündels 13 plant die Firma Eisemann mit fünf Gelenkzügen, sechs Solobussen sowie einem Kleinbus. Es werden drei Elektro-Busse eingesetzt werden. Alle weiteren Fahrzeuge fahren mit Bio-Kraftstoffen.

Alle Busse sind nach modernsten Komfort- und Umweltstandards ausgerüstet.

Die aktuellen Lieferfristen bedingen einen Start mit Gebrauchtfahrzeugen. Sobald verfügbar, werden die neuen Busse in den Betrieb integriert.

Die jährliche Kilometerleistung beträgt in der ersten Phase 935 900 Kilometer und wird bis zur Inbetriebnahme von Stuttgart 21 auf 948 400 Kilometer ausgeweitet.

Fahrplanentwicklung in drei Phasen

Aufgrund der Neuvergabe des Linienbündels 6 zum 1. August sowie Stuttgart 21 gibt es beim Fahrplan drei Phasen: