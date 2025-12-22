Die Stadt Leonberg hat die Bus-Geschäfte im öffentlichen Nahverkehr wieder an den Landkreis Böblingen abgegeben. Der hat die Angebote, die ab dem 1. Januar 2026 gelten, ausgeweitet.

Leonberg und die umliegenden Kommunen profitieren ab dem 1. Januar 2026 von einem erweiterten Busangebot. Betroffen sind neben Leonberg unter anderem Rutesheim, Böblingen, Ditzingen, Hemmingen, Renningen, Sindelfingen sowie Verbindungen in Richtung Stuttgart. Grundlage für die Neustrukturierung ist eine EU-Verordnung, die eine europaweite Ausschreibung öffentlich geförderter Buslinien vorschreibt.

Zum sogenannte „Linienbündel 1“ zählen die Linien 631, 631 A (A steht für Ausbildungsverkehr), 640, 641, 642, 650, 651, 651 A, 654, 654 A, 747 sowie die Nachtlinie N 63. Neu ist eine Schnellbusverbindung zwischen Leonberg und Hemmingen.

Gewinner des Vergabeverfahrens ist erneut das in Warmbronn ansässige Unternehmen Kappus Reisen, das bislang im Auftrag der Stadtwerke Leonberg tätig war. Unterstützt wird es weiter vom Subunternehmen Omnibus-Verkehr Ruoff (OVR). Cornelia Christian, Geschäftsführerin des Verkehrs- und Tarifverbundes Stuttgart (VVS) betont: „Zusammen haben wir einen Blick aufs ganze System, das macht das Angebot aus, das wir unseren Fahrgästen bieten können.“ Gleichzeitig bat sie um Verständnis, falls es in der Anfangsphase noch zu kleineren Anpassungen komme.

VVS-Geschäftsführerin Cornelia Christian (Mitte) stellt die Linien vor. Foto: Geronimo Schmidt

Landrat Roland Bernhard sieht im neuen Busangebot einen wichtigen Baustein für die Mobilitätswende im Landkreis Böblingen: „Perspektivisch werden 18 umweltfreundliche Busse auf den Linien eingesetzt, darunter zwölf mit reinem Elektroantrieb.“ Leonbergs Oberbürgermeister Tobias Degode spricht von einem spürbaren Fortschritt hin zu moderner, verlässlicher und klimafreundlicher Mobilität. Rutesheims Bürgermeisterin Susanne Widmaier betont, dass eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr die Lebensqualität steigere und die Stadt für Familien, Unternehmen und Gäste attraktiver mache.

Die Fahrpläne für die neuen Angebote sind im Internet auf den Seiten des Verkehrsverbundes Stuttgart (www.vvs.de) abrufbar. So sehen die Buslinien und deren Neuerungen im Detail aus:

Linie 631 A (Leonberg/Ramtel – Eltingen – Warmbronn)

Neue A-Linie für den Schülerverkehr. Sie ergänzt die Linie 631 zu nachfragestarken Zeiten.

Linie 640 (Leonberg Blosenbergkirche – Bahnhof – Ramtel)

Zur Verbesserung der Anbindung von Freizeitangeboten am Leonberger Dreieck fahren die Busse Montag bis Samstag abends von etwa 20 bis 24 Uhr im Halbstundentakt (statt bisher stündlich).

Neue Nachtfahrt um 1 Uhr in den Nächten auf Samstag sowie Sonn- und Feiertage

Linie 641 (Leonberg Bahnhof – Gewerbegebiet Hertichstraße – Längenbühl)

Betriebszeiten werden montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr ausgeweitet.

Fährt in den Hauptverkehrszeiten im 30-Minuten-Takt: morgens von circa 5.45 bis 8.15 Uhr; nachmittags von circa 15.30 bis 19 Uhr.

Dazwischen im durchgehenden Stundentakt.

Linie 642 (Leonberg Bahnhof – Ramtel – Waldfriedhof)

Alle Fahrten montags bis freitags werden um 30 Minuten vorverlegt

Samstags entfallen die bisherigen vier Fahrtenpaare am Vormittag

Schnellbus-Linie 650 (Leonberg – Höfingen – Hirschlanden – Schöckingen – Hemmingen)

Die neue Schnellbuslinie zwischen Leonberg und Hemmingen fährt Montag bis Samstag von etwa 6 bis 20 Uhr im Stundentakt.

In Höfingen hält der Bus nur an drei Haltestellen.

Ergänzt die Linie 651

Linie 651 (Leonberg Ezach – Bahnhof – Haldengebiet – Höfingen)

Die Linie fährt unverändert an Sonn- und Feiertagen, Angebotsplus an Werktagen.

Der Bus fährt Montag bis Freitag ab 5.30 bis 20.30 Uhr im 30-Minuten-Takt.

Samstag ist er ab etwa 6.30 Uhr bis nach Mitternacht im Stundentakt unterwegs.

Kombination mit der Linie 650, Fahrten zwischen Ezach und Bahnhof werden verbessert.

Linie 651 A (Höfingen – Leonberg)

Neue A-Linie für Schülerverkehr, ergänzt die Linie 651 zu Spitzenzeiten.

Linie 654 (Leonberg – Gebersheim – Rutesheim)

Ersetzt die bisherige Linie 655

Einheitliche Linienführung mit mehr Haltestellen im östlichen Rutesheim

Neue Sonn- und Feiertagsverbindung: Rutesheim Bahnhof – Rutesheim von 8 bis 20 Uhr im Zweistundentakt

Linie 654 A (Rutesheim Bahnhof – Schulzentrum)

Umbenennung der bisherigen Linie 655 A in 654 A, das Angebot bleibt unverändert

Linie 747 (Universität – Büsnau – Warmbronn – Renningen)

Fährt Montag bis Freitag durchgehend im Stundentakt, frühere erste Fahrt ab Warmbronn Richtung Renningen

Abends längere Betriebszeiten.

Anschlüsse in Renningen an die Hesse-Bahn.

Linie N 63 (Universität – Gerlingen Schillerhöhe – Leonberg – Warmbronn – Universität)