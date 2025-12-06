Im Busverkehr rund um Weil der Stadt gibt es zum Jahreswechsel einige Neuerungen. Besonders zwei Linien sind dabei bemerkenswert. Zwei Ruftaxis werden hingegen eingestellt.

Nicht nur zwischen Leonberg und dem Enzkreis, auch rund um Weil der Stadt gibt es Veränderungen im Busverkehr. Der Landkreis Böblingen hat zwei Linienbündel neu vergeben. Die Firma Klingel übernimmt die Linien 663, 663A, 666, 666A und N61. Die Firma Stäbler bedient neben der Linie X74 künftig auch die Linie 665.

Die Änderungen im Detail:

Linie 663 (Weil der Stadt – Merklingen – Münklingen – Neuhausen im Enzkreis)

Die Linie 663 ergänzt montags bis samstags weiter die Linie 666 zwischen Weil der Stadt und Merklingen. Neu: Die Busse fahren von Münklingen bis nach Neuhausen (Enzkreis).

Während der Betriebszeit der Linie 663 entfällt die Stichfahrt der Linie 666 über Münklingen.

Alle 663-Busse halten in Merklingen künftig an der Haltestelle Beethovenstraße.

Die Busse fahren montags bis freitags zwischen 6 und 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 19 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten sowie sonn- und feiertags steuern die Linien 666 und N61 Münklingen jede Stunde an.

Von Montag bis Freitag zwischen 5.15 und 8.15 Uhr sowie zwischen 15.19 und 19.49 Uhr fahren die Busse der Linie 663 im 30-Minuten-Takt von beziehungsweise nach Neuhausen im Enzkreis. In der Zwischenzeit sind sie alle Stunde im Einsatz.

Linie 663A (Weil der Stadt – Merklingen – Münklingen – Hausen)

Die hauptsächlich dem Schülerverkehr dienenden sogenannten Verstärkerfahrten entlang der Linie 663 sind künftig in dieser Linie gebündelt.

Linie 666 (Weil der Stadt – Merklingen – Münklingen – Hausen – Lehningen – Mühlhausen – Tiefenbronn – Pforzheim)

Nach Münklingen fahren die 666-Busse nur noch an Sonn- und Feiertagen sowie zu Randzeiten, in denen die Linie 663 nicht fährt.

Von beiden Endpunkten der Linie fahren von Montag bis Samstag bis kurz nach 23 Uhr Busse im Stundentakt – an Sonntagen bis kurz nach 22 Uhr.

An Samstagvormittagen sowie an Sonn- und Feiertagen sind die Busse den ganzen Tag im Stundentakt unterwegs.

In Weil der Stadt haben Fahrgäste von und zur S-Bahn ab Januar 2026 eine etwas längere Umstiegszeit (sieben statt fünf Minuten).

Durch punktuelle Fahrzeitanpassungen sollen sich die Anschlüsse verbessern.

Linie 666A (Tiefenbronn – Mühlhausen – Lehningen – Neuhausen (Enzkreis) - Steinegg)

Der Schülerverkehr des im Enzkreis gelegenen Bereichs der Linie 666 ist künftig in dieser Linie gebündelt.

Linie N61 (Döffingen – Schafhausen – Weil der Stadt – Merklingen – Münklingen – Hausen)

Erstmals bekommen alle Stadtteile von Weil der Stadt an Nächten vor Samstagen, Sonn- und Feiertagen ein stündliches Nachtbusangebot. Die Ruftaxis auf den Linien 663 und 670 werden derweil eingestellt.

Die Nachtbusse fahren am S-Bahnhof Weil der Stadt zwischen kurz nach Mitternacht und kurz nach 4 Uhr.

Merklingen, Münklingen und Hausen steuern die Nachtbusse zuerst an. Schafhausen bedienen die Busse nach einer halben Stunde auf der Rückfahrt Richtung Döffingen.

Linie 665 (Weil der Stadt Bahnhof – Blammerberg – Bahnhof – Gymnasium)

Morgens fährt die Linie künftig bis 8.45 Uhr im 30-Minuten-Takt. Nachmittags von 15 bis 19 Uhr sind die Busse ebenfalls alle halbe Stunde im Einsatz.

Eine Vormittagsfahrt gegen 9.45 Uhr sowie der Halbstundentakt von 10.45 bis 13.15 Uhr wird auf Eigeninitiative der Firma Stäbler eingeführt. Die Linie ist den ganzen Tag unterwegs (Pause zwischen 13.30 und 15 Uhr).

Vom Betriebsstart bis 13 Uhr sind alle Fahrten mit Ankunft kurz vor der vollen Stunde in Weil der Stadt mit der Linie X74 verbunden. Fahrgäste in Richtung Universität können im Bus sitzen bleiben.

Expressbuslinie X74 (Weil der Stadt – Magstadt – Universität)

Die Linie X74 wird dauerhaft ins reguläre Angebot aufgenommen. Die Expressbusse sind montags bis freitags künftig von 6 bis 20 Uhr im Stundentakt unterwegs. Die Firma Stäbler bietet zusätzlich um 21 Uhr eine weitere Fahrt von Weil der Stadt nach Magstadt an.

Alle Fahrten, die von 15 bis 19 Uhr am S-Bahnhof Weil der Stadt ankommen, sind mit der Linie 665 verbunden. Fahrgäste in Richtung Wohngebiet Blammerberg können im Bus sitzen bleiben.

VVS Geschäftsführer: Bitte um Verständnis, falls anfangs noch nicht alles klappt

„Mit dem Start des neuen Linienbündels kommen baldmöglichst zwei umweltfreundliche, saubere Busse auf den Linien X74 und 665 in Weil der Stadt zum Einsatz“, sagt der Landrat Roland Bernhard. Er freue sich, dass dabei mittelständische Firmen aus der Region den Zuschlag erhalten haben. Der VVS-Geschäftsführer Jan Neidhardt betont zudem die Wichtigkeit aller beteiligter Partner – und bittet gleichzeitig um Verständnis, wenn am Anfang noch nicht alles hundertprozentig klappe.

Die Fahrpläne für die neuen Angebote sind in der VVS-Fahrplanauskunft über die Homepage vvs.de oder in der App „VVS mobil“ abrufbar.