Kann man sich das Plätzchenbacken bald nicht mehr leisten? Butter ist vor Weihnachten so teuer geworden wie noch nie.

Michael Maier 10.12.2024 - 11:35 Uhr

Muss das Backvergnügen in diesem Advent ausfallen? Pünktlich zu Weihnachten ist Butter so teuer geworden wie noch nie. Zwischen 3,59 Euro und 3,79 Euro seien heute "leider keine Seltenheit" für 250 Gramm Butter, so die Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) in einer Pressemittlung des Kreisverbands Villingen-Schwenningen. "In Supermarktregalen reihen sich jetzt Butterpäckchen zu 2,39 Euro (Eigenmarke) bis 4,00 Euro (Markenprodukte)", schreibt die Wirtschaftswoche. Dem Milchindustrie-Verband zufolge habe Butter damit die bisherige Rekordmarke aus dem Jahr 2022 übertroffen.