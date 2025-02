Den VfB Stuttgart plagen vor dem Duell mit dem BVB Personalsorgen. Der Coach hofft dennoch auf einen weiteren Schub für sein Team – auch weil das Spiel richtungsweisend sein könnte.

red/dpa/lsw 07.02.2025 - 13:06 Uhr

Während in Fußball-Deutschland allerorten über die sportliche Krise von Borussia Dortmund gesprochen wird, hat Sebastian Hoeneß einen anderen Ansatz. Der Trainer des VfB Stuttgart sieht in Dortmund nicht nur den früheren Titelkandidaten, der nach schwachen Auftritten seinen Trainer Nuri Sahin durch Niko Kovac ersetzt hat und in der Bundesliga nur noch Elfter ist. Vielmehr konzentrierte er sich einen Tag vor dem Stuttgarter Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf die starke Heimbilanz des BVB.