„BW-Wachstumsallianz“ Der SAP-Chef wirbt für Hagel – aber nur privat
Christian Klein unterstützt ein Unternehmerbündnis um den CDU-Spitzenkandidaten. Dabei hat sein Konzern strenge Regeln für politisches Engagement. Wie passt das zusammen?
Christian Klein unterstützt ein Unternehmerbündnis um den CDU-Spitzenkandidaten. Dabei hat sein Konzern strenge Regeln für politisches Engagement. Wie passt das zusammen?
Es sollte wohl nach einem überparteilichen Bündnis klingen, als Manuel Hagel neulich die „BW-Wachstumsallianz“ präsentierte. Gemeinsam wollten Politik und Wirtschaft dafür sorgen, dass das Land wieder spitze werde. Die Plattform bündele dafür erstmals „alle relevanten Kräfte“, betonte der CDU-Spitzenkandidat und gelobte, er werde das „Comeback“ des Wirtschaftsstandorts als Ministerpräsident „zur absoluten Chefsache machen“.