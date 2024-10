Heute bringt Ex-Hurrikan KIRK Sturm nach Baden-Württemberg. Wann lässt der Wind nach? Hier erfahren Sie die Details zum Wetterverlauf.

Redaktion 10.10.2024 - 07:14 Uhr

Heute, am 10. Oktober 2024, gerät Baden-Württemberg in das Sturmfeld des nach Norden ziehenden Ex-Hurrikans KIRK. Schon in den frühen Morgenstunden erreichen die Böen verbreitet bis zu 70 km/h, während es im Bergland und stellenweise in den Niederungen schwere Sturmböen bis 90 km/h gibt. Besonders im Hochschwarzwald müssen sich Menschen auf extreme Orkanböen von bis zu 130 km/h einstellen.