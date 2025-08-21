Die Konditorei Cake Town ist spezialisiert auf arabisches Süßgebäck. Mit den „viralen Früchten“ im Stil von Cédric Grolet hat Muhannad Albakour ein echtes Trend-Dessert im Sortiment.
21.08.2025 - 15:00 Uhr
Fast mag man gar nicht reinbeißen, so hübsch sehen sie aus: Die Dessert-Kreationen im Stil von Cédric Grolet, die wie echte Früchte aussehen und in den Sozialen Medien gerade steil gehen, sind in Ludwigsburg angekommen. Muhannad Albakour, der vor fünf Jahren die Konditorei „Cake Town“ in der Myliusstraße eröffnet hat, hat sie auf TikTok entdeckt und in sein Sortiment aufgenommen.