Abendkonferenz nach der Wahl Welche Regierung kommt? Was muss sie als erstes anpacken?

Am Sonntag wird Deutschland gewählt haben, dann geht der Blick nach vorne. In einer digitalen Abendkonferenz unserer Redaktion am kommenden Donnerstag werden unsere Experten die Ergebnisse diskutieren und Perspektiven aufzeigen.