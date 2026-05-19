Café in Filderstadt Warum das Kindercafé vorübergehend sein Konzept ändert
Im Café „Baby Amore“, bei dem die Kids toben und die Eltern entspannen können, ist jetzt die große Spielecke geschlossen. Was kommt stattdessen?
Im Café „Baby Amore“, bei dem die Kids toben und die Eltern entspannen können, ist jetzt die große Spielecke geschlossen. Was kommt stattdessen?
Keine Rutsche, keine Bobbycars, keine Prinzessinnenkleider und keine Miniaturküche. Wo sonst kleine Mädchen und Jungs nach Herzenslust toben und miteinander Spaß haben, steht eine große Trennwand. Das Spielparadies ist dahinter verborgen. Erst mal. Denn das Bonländer Kindercafé „Baby Amore“ hat vorübergehend sein Konzept geändert. Seit dem 5. Mai ist der große Spielbereich geschlossen, stattdessen hat das Team eine Eistheke mit verschiedenen Sorten aufgebaut. An der Bar werden frisch gepresste Fruchtsäfte serviert, außerdem – das ist neu – gibt es mehrere Sorten Iced Latte und Bowls mit Bubble-Waffeln und süßen Toppings.