Café in Filderstadt: Warum das Kindercafé vorübergehend sein Konzept ändert

Keine Rutsche, keine Bobbycars, keine Prinzessinnenkleider und keine Miniaturküche. Wo sonst kleine Mädchen und Jungs nach Herzenslust toben und miteinander Spaß haben, steht eine große Trennwand. Das Spielparadies ist dahinter verborgen. Erst mal. Denn das Bonländer Kindercafé „Baby Amore“ hat vorübergehend sein Konzept geändert. Seit dem 5. Mai ist der große Spielbereich geschlossen, stattdessen hat das Team eine Eistheke mit verschiedenen Sorten aufgebaut. An der Bar werden frisch gepresste Fruchtsäfte serviert, außerdem – das ist neu – gibt es mehrere Sorten Iced Latte und Bowls mit Bubble-Waffeln und süßen Toppings.

„Baby Amore“, den Mix aus Indoor-Spielplatz und Café, gibt es seit August 2025 am unteren Ende der Marktstraße in Bonlanden. Während die Kids hier spielen, rennen und auch mal richtig laut sein dürfen, können die Erwachsenen an Tischen Platz nehmen und entspannen. Gegründet haben die etwas andere Gastro zwei befreundete Familien aus Plattenhardt und Oberboihingen. Die einzelnen Mitglieder betreuen „Baby Amore“ jeweils nebenberuflich, Unterstützung erhalten sie von Minijobbern. Und das Konzept kommt tatsächlich an. „Wir sind super zufrieden, den ganzen Winter über war es sehr gut“, erklärt Vittorio Barbaro. „Es war ein Top-Jahr für uns, die Leute fühlen sich wie zu Hause“, fügt Carmine Grimaldi hinzu. Vor allem für Kindergeburtstage sei Baby Amore beliebt.

Café Baby Amore in Filderstadt: Lieber raus als rein im Sommer

Warum also an einer erfolgreichen Idee rütteln? „Wir haben selber Kinder. Wenn es warm ist, wollen sie raus“, erklärt Carmine Grimaldi. Roller fahren, auf den Spielplatz oder ins Freibad gehen, all das stehe im Frühjahr und Sommer deutlich höher im Kurs, als sich drinnen aufzuhalten. „Familien möchten jetzt nicht in einen geschlossenen Raum. Für die Kinder ist es auch gesünder“, sagt er.

Ein leckeres Eis kommt im Sommer besser an als das Spielen drinnen, hofft man beim Café „Baby Amore“. Foto: Susann Prautsch/dpa

Entsprechend legt das Team nun den Fokus auf To-go-Speisen. Eine ganz kleine Spielecke und ein paar Stehtische und Sitzbänke ermöglichen es Familien, beispielsweise während eines Spaziergangs oder einer Radtour im klimatisierten Raum eine kurze Pause einzulegen. Die Eintrittsgebühr, die normalerweise bei Baby Amore erhoben wird, um den erhöhten Reinigungs- und Erneuerungsbedarf abzudecken, entfällt im Frühjahr und Sommer.

Bis in den August hinein soll Baby Amore in der veränderten Version laufen. Nach einer Urlaubspause soll es im September dann wieder mit dem großen Spielbereich und dem klassischen Konzept weitergehen. Die Macher kündigen neue Attraktionen und Spielsachen für die Kinder an.