In vielen Städten werden Gelder für Bildung und Jugendarbeit gestrichen. In Kornwestheim eröffnet ein neues Jugendcafé. Wieso die Stadt Geld investiert hat und welche Bedeutung es für die Jugendlichen hat.

Frederik Herrmann 20.11.2024 - 12:30 Uhr

Die Jugendlichen in Kornwestheim forderten schon lange einen Treffpunkt in der Stadt. Am 28. November öffnet das Jugendcafé „Café Korni“ an der Karlstraße 32 – 73 Quadratmeter Fläche auf denen sich Jugendliche treffen können. In dem vorderen, frisch saniertem Bereich stehen fünf Tische mit Stühlen, eine Theke, ein Getränkekühlschrank und dazu eine Sitzecke mit Sofas. Im hinteren Bereich befinden sich mehrere freie Räume. Platz, über den sich nicht nur die Jugendlichen freuen.