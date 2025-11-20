Die Zukunft des ehemaligen Cafés Klavierzimmer ist gesichert. Im Spätsommer stand sie noch auf der Kippe, als den ehemaligen Betreiberinnen des beliebten Cafés in Feuerbach kurzfristig die Nachfolge abgesprungen ist (wir haben berichtet). Händeringend wurden möglichst zeitnah liebevolle Nachmieter für das Café gesucht, das sich bereits durch ein buntes Kultur- und Familienprogramm sowie hochwertigem Specialty Coffee einen Namen in der Nachbarschaft gemacht hat. Doch der Bericht über die offene Nachfolge schlug Wellen: Innerhalb kürzester Zeit flatterten den Café-Klavierzimmer-Macherinnen Sabina Bunea und Hanna Grom zahlreiche Bewerbungen ein, die in einer erfolgreichen Übernahme mündeten.