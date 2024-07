Cafés, Bars und Co. am Wasser in Stuttgart

Carina Kriebernig 09.07.2024 - 08:07 Uhr

Stuttgart liegt leider nicht am Meer und auch der Zugang zum Neckar ist oft ein Witz, über den man in anderen Metropolen nur lachen kann. Aber trotzdem gibt es im Kessel Orte, die nicht mit Wasser geizen. Wir haben die schönsten Gastros, Cafés, Clubs und Biergärten mit (Neckar-)Zugang, Seen und erfrischendem Wasser für euch aufgelistet.