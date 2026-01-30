Ein Hektar Rebfläche im Piemont kostet bis zu vier Millionen Euro. Bei der Weinprobe im Café Stöckle spricht Winzer Enzo Boglietti über Böden, Geduld und den Genuss der Langsamkeit.
30.01.2026 - 13:35 Uhr
Wenn Enzo Boglietti über seine Weine spricht, dann erzählt er keine großspurigen Marketinggeschichten mit lauter Ausrufezeichen am Satzende – er erzählt von Böden, von Jahren, von Geduld, vom Genuss der Langsamkeit. Bei der Weinprobe des renommierten Winzers aus dem piemontesischen La Morra wird rasch klar: Hier steht ein Mann, der den Barolo nicht nur produziert, sondern lebt.