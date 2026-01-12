 
  6. Schönbuchbahn fällt aus: Brand im Triebwagen

CAF-Technik versagt wieder Schönbuchbahn fällt aus: Brand im Triebwagen

CAF-Technik versagt wieder: Schönbuchbahn fällt aus: Brand im Triebwagen
1
Die Schönbuchbahn steht wieder im Depot. Foto: Eibner-Pressefoto/Max Vogel

Ein Feuer in einem Schaltschrank führt zum Totalausfall der Schönbuchbahn. Zur Zeit kursiert wieder der Schienenersatzverkehr.

Böblingen : Ulrich Stolte (uls)

Bis auf weiteres hat die Schönbuchbahn zwischen Dettenhausen und Böblingen den Verkehr eingestellt. Der Grund: Am Sonntagabend hat ein Schaltschrank in einem der Triebwagen gebrannt, teilt das Landratsamt Böblingen mit. Verletzt worden sei bei dem Unglück niemand. Bis die Ursache geklärt ist, muss der Zug stehen bleiben, um weder das Zugpersonal noch die Passagiere zu gefährden.

 
Die Einführung der neuen Triebwagen des spanischen Herstellers CAF war holprig. Foto: Stefanie Schlecht

Weil die neuen Fahrzeuge des spanischen Herstellers CAF generell noch reparaturanfällig sind und deswegen vielfach im Depot stehen, macht es aus Sicht von Jan Schillinger, Manager der Württembergischen Eisenbahngesellschaft, keinen Sinn, den Bahnbetrieb aufrecht zu erhalten. Wann die Schönbuchbahn wieder fahren kann, bleibt offen.

Fahrzeuge kommen nicht auf die Sperrung

Ohnehin hatte es die Bahn am Montag in Böblingen schwer, weil eine Signalstörung den Verkehr im Bahnhof behinderte, die jedoch gegen 10.30 Uhr wieder behoben war. Es kam jedoch zu langen Verspätungen.

Ein Passagier meldete aus einem ICE rund 90 Minuten Verspätung, auch die S-Bahn Linie 1 von Böblingen nach Stuttgart hatte zeitweilig eine Verspätung von etwa 30 Minuten, bei der S-Bahn Linie 60 von Böblingen nach Sindelfingen betrugen die Verspätungen bis zu 40 Minuten, ein Zug fiel ganz aus.

Besonders die Schönbuchbahn bringt ihre Kunden zur Verzweiflung, weil die Betreiber von der Württembergischen Eisenbahngesellschaft es einfach nicht schaffen, die neuen Fahrzeuge der CAF verlässlich auf die Schiene zu bringen.

Erdbewegung und technische Probleme

Eine kurze Sperrung zwischen Holzgerlingen und Dettenhausen Ende September 2025 war wegen Erdbewegungen nötig, konnte aber zügig behoben werden. In den weiteren Wochen brachte eine zu sensibel eingestellter Bremssteuerung die Züge zum Stehen, worauf die Fahrzeuge eigentlich von 7. Januar an wieder nach und nach in auf die Strecke gehen sollten. Damit ist jetzt nun wieder nichts. Fahrgäste müssen auf die Buslinie R46E umsteigen, die zur Zeit etwa jede halbe Stunde fährt und zwischen Böblingen und Holzgerlingen viertelstündlich.

Die Schönbuchbahn, wichtiges Rückgrat des Nahverkehrs in der Region Böblingen, kämpft seit ihrer umfassenden Modernisierung und Elektrifizierung mit anhaltenden und gravierenden technischen Problemen. Die Einführung neuer Elektrotriebzüge des Typs CAF Nexio mündete in eine Reihe von Mängeln, die den Betriebsalltag seit Monaten massiv beeinträchtigen. Regelmäßige Zugausfälle, erhebliche Verspätungen und die Notwendigkeit von Schienenersatzverkehren sind für Pendler und Anwohner trauriger Alltag geworden.

Die alten Dieselfahrzeuge sind noch in Betrieb

Die Triebfahrzeuge von CAF lösten die älteren Diesel-Triebwagen ab und fahren seit Sommer 2025 elektrisch auf der Strecke. Ein Teil der alten Dieselfahrzeuge ist noch in Betrieb. Sie sind für die Rurtalbahn in Düren unterwegs, einer Kreisstadt zwischen Aachen und Köln.

Über mögliche Änderungen informieren die WEG auf ihrer Webseite (weg-bahn.de/schoenbuchbahn).

