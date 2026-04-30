Calcio Leinfelden-Echterdingen darf am Freitag beim SV Fellbach nicht schon wieder ohne Ertrag vom Platz gehen. Derweil gibt es viele Wehwehchen und wohl zwei Ausfälle.
30.04.2026 - 17:33 Uhr
Eigentlich wäre Francesco Di Frisco zum Jammern zumute, wenn er seine Belegschaft anschaut. „Jede Menge angeschlagene Akteure, viele Wehwehchen“, sagt der Trainer von Calcio Leinfelden-Echterdingen vor dem Auswärtsspiel am Freitag (15 Uhr) beim SV Fellbach. Doch der Coach der Italo-Schwaben weiß aus Erfahrung: „Jammern bringt nichts, wir müssen das Beste daraus machen.“