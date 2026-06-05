Zur Sicherheit noch einmal kurz nachgerechnet: Ja, es sind neuneinhalb Jahre – so lang ist Francesco Di Frisco bei Calcio Leinfelden-Echterdingen im Traineramt. Und ein bisschen wirkt es, als könnte es der 39-Jährige mit Blick auf diese Zahl selbst nicht glauben. In der schnelllebigen Fußballbranche handelt es sich dabei um eine Ewigkeit. Eine, die nun an diesem Samstag enden wird. Hofft der Coach jedenfalls. Dass er nach der aktuellen Saison aufhört, steht seit geraumer Zeit fest. Und eines will er sich mit seinen Kickern unbedingt ersparen: nämlich, dass das Ganze noch in die Verlängerung geht.