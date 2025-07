Calcio Leinfelden-Echterdingen: „Unterschiedliche Ausrichtungen“ – Bei Calcio ist der sportliche Leiter raus

Trainer Francesco Di Frisco hat am Mittwoch vor einer Woche erstmals zum Training gebeten. Er muss sich wieder an neue beziehungsweise andere Gesichter gewöhnen. Nach dem Abstieg in die Fußball-Verbandsliga gab es bei Calcio Leinfelden-Echterdingen wieder ein Kommen und Gehen – wie häufig in den vergangenen Spielzeiten. Bei den Verantwortlich gab es indes nur ein Gehen, besser gesagt ein teilweise Gehen.