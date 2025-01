Yamato und Drum Tao in Stuttgart Woher rührt die Faszination für Japans Trommler?

Seit 50 Jahren trommeln Gruppen aus Japan Zuhörer im Westen in den Rausch, perfekt synchron, mit bis zu 500 Schlägen pro Minute. In diesem Winter gastieren gleich zwei Ensembles in Stuttgart. Was ist ihr Erfolgsrezept?