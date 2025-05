Es steht seit Jahren still und drohte einzustürzen. Doch dank des Einsatzes eines jungen Mannes ist ein altes Stellwerk in Calw nun gerettet.

red/dpa/lsw 20.05.2025 - 07:48 Uhr

Mitten in der Nacht ist ein altes Stellwerk in Calw per Kran über Gleise gehoben worden, um es vor dem Verfall zu retten. Matthias Langen vom Verein Württembergische Schwarzwaldbahn Calw will das denkmalgeschützte Gebäude auf einem benachbarten Parkplatz wieder auf Vordermann bringen, sodass Interessierte es später besichtigen können.