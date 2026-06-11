Calwer Straße: Durchfahrt verboten - Böblingen blitzt auf gesperrter Straße

Die Calwer Straße in Böblingen wird umgebaut und ist deshalb voll gesperrt. Trotzdem hatte die Stadt vom 11. bis zum 17. März dort einen Blitzer installiert. Ein Blitzer in einer Baustelle, durch die niemand fahren darf? „Da fragt man sich natürlich, warum“, sagte Oberbürgermeister Stefan Belz (Grüne) bei einer Bürgerveranstaltung am Montagabend auf dem Flugfeld. „Aber Sie glauben gar nicht, wie viele da trotzdem reingefahren sind.“

Calwer Straße in Böblingen voll gesperrt Und tatsächlich: Innerhalb einer Woche sind laut Ordnungsamt 86 Pkw und ein Lkw unerlaubt durch die Baustelle gefahren und wurden deshalb geblitzt. Pro Verstoß mit einem Pkw wurde laut Ordnungsamt eine Strafe von 50 Euro fällig, mit einem Lkw 100 Euro. Die Stadt dürfte mit diesem Blitzer innerhalb einer Woche also 4400 Euro eingenommen haben.

Über die Gründe für die Verstöße lässt sich nur spekulieren. Waren die Autofahrer noch nicht an die Vollsperrung – die am 28. Februar begonnen hatte – gewöhnt? Haben sie Schilder übersehen? Oder geschah es einfach aus Bequemlichkeit? Erlaubt war und ist es jedenfalls nicht.

Dass es überhaupt möglich war, die Baustelle zu durchqueren, lag daran, dass zunächst noch Rettungsdienste im Einsatz über die Calwer Straße fahren durften. Zwischenzeitlich war die Straße dann wirklich komplett dicht, ab dem 19. Juni können laut Belz wieder Rettungsfahrzeuge passieren. Aber eben nur diese.

Die Calwer Straße ist eine wichtige Zufahrt ins Zentrum von Böblingen. Sie wird derzeit zwischen Plana-Kreuzung und Johann-Schütte-Straße wegen des neuen Flugfeldklinikums komplett umgebaut. Denn wenn das Krankenhaus voraussichtlich 2028 eröffnet, muss der komplette Straßenraum andere Voraussetzungen erfüllen als bisher.

Umleitung scheint gut zu funktionieren

Rettungswagen und Notarztfahrzeuge müssen die Klinik schnell verlassen und erreichen, Lieferanten brauchen einen Zugang und zahlreiche Angehörige und Freunde werden per Auto, Bus, Rad oder zu Fuß kommen, um Patienten zu besuchen. Die Calwer Straße wird entsprechend angepasst, beispielsweise mit einer Spur, die nur Rettungsfahrzeugen und Bussen vorbehalten ist, wodurch sich - zumindest auf gerader Strecke - die Fahrbahnen für Autos im Vergleich zu vorher reduzieren. Vor Kreuzungen und Abbiegemöglichkeiten kommt aber wieder ein Spur hinzu, sodass Abbieger nach Möglichkeit niemanden blockieren.

Der Rad- und Fußverkehr wird an der Nordseite, also direkt am Klinikum vorbeigeführt - unter alten Bäumen, deren Erhalt der Stadt Böblingen und dem Gemeinderat wichtig war. Vor allem als Schattenspender, aber auch als Blickfang aus den Patientenzimmern.

Die Bauarbeiten dauern insgesamt voraussichtlich eineinhalb Jahre. In dieser Zeit soll die Calwer Straße für den Autoverkehr komplett gesperrt bleiben. Die Umleitung führt über die Hanns-Klemm-Straße und die Heinkelstraße. Von diesem kleinen Umweg dürften zahlreiche Pendler, vor allem jene aus Böblingen-Dagersheim, betroffen sein. Für sie ist die Calwer Straße der direkte Weg in die Stadt.

Trotz dieser Einschränkungen scheint die Umleitung kaum Ärger hervorzurufen. Eine Bürgerin bestätigte diesen Eindruck am Montagabend anekdotisch. Ihre Enkelin fahre immer mit dem Bus von Dagersheim nach Böblingen und das klappe gut, berichtete sie.