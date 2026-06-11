 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Durchfahrt verboten - Böblingen blitzt auf gesperrter Straße

Calwer Straße Durchfahrt verboten - Böblingen blitzt auf gesperrter Straße

, aktualisiert am 11.06.2026 - 15:41 Uhr
Calwer Straße: Durchfahrt verboten - Böblingen blitzt auf gesperrter Straße
1
Kurz nach Beginn der Vollsperrung - hier Anfang März - hat die Stadt einen Blitzer in der Baustelle installiert. Foto: Anke Kumbier

Da hatte die Stadt den richtigen Riecher: Trotz Vollsperrung fuhren erstaunlich viele Autos durch die Baustelle in der Calwer Straße - und die Stadt kassiert.

Böblingen: Anke Kumbier (ank)

Die Calwer Straße in Böblingen wird umgebaut und ist deshalb voll gesperrt. Trotzdem hatte die Stadt vom 11. bis zum 17. März dort einen Blitzer installiert. Ein Blitzer in einer Baustelle, durch die niemand fahren darf? „Da fragt man sich natürlich, warum“, sagte Oberbürgermeister Stefan Belz (Grüne) bei einer Bürgerveranstaltung am Montagabend auf dem Flugfeld. „Aber Sie glauben gar nicht, wie viele da trotzdem reingefahren sind.“

 

Calwer Straße in Böblingen voll gesperrt

Und tatsächlich: Innerhalb einer Woche sind laut Ordnungsamt 86 Pkw und ein Lkw unerlaubt durch die Baustelle gefahren und wurden deshalb geblitzt. Pro Verstoß mit einem Pkw wurde laut Ordnungsamt eine Strafe von 50 Euro fällig, mit einem Lkw 100 Euro. Die Stadt dürfte mit diesem Blitzer innerhalb einer Woche also 4400 Euro eingenommen haben.

Über die Gründe für die Verstöße lässt sich nur spekulieren. Waren die Autofahrer noch nicht an die Vollsperrung – die am 28. Februar begonnen hatte – gewöhnt? Haben sie Schilder übersehen? Oder geschah es einfach aus Bequemlichkeit? Erlaubt war und ist es jedenfalls nicht.

Dass es überhaupt möglich war, die Baustelle zu durchqueren, lag daran, dass zunächst noch Rettungsdienste im Einsatz über die Calwer Straße fahren durften. Zwischenzeitlich war die Straße dann wirklich komplett dicht, ab dem 19. Juni können laut Belz wieder Rettungsfahrzeuge passieren. Aber eben nur diese.

Die Calwer Straße ist eine wichtige Zufahrt ins Zentrum von Böblingen. Sie wird derzeit zwischen Plana-Kreuzung und Johann-Schütte-Straße wegen des neuen Flugfeldklinikums komplett umgebaut. Denn wenn das Krankenhaus voraussichtlich 2028 eröffnet, muss der komplette Straßenraum andere Voraussetzungen erfüllen als bisher.

Umleitung scheint gut zu funktionieren

Rettungswagen und Notarztfahrzeuge müssen die Klinik schnell verlassen und erreichen, Lieferanten brauchen einen Zugang und zahlreiche Angehörige und Freunde werden per Auto, Bus, Rad oder zu Fuß kommen, um Patienten zu besuchen. Die Calwer Straße wird entsprechend angepasst, beispielsweise mit einer Spur, die nur Rettungsfahrzeugen und Bussen vorbehalten ist, wodurch sich - zumindest auf gerader Strecke - die Fahrbahnen für Autos im Vergleich zu vorher reduzieren. Vor Kreuzungen und Abbiegemöglichkeiten kommt aber wieder ein Spur hinzu, sodass Abbieger nach Möglichkeit niemanden blockieren.

Der Rad- und Fußverkehr wird an der Nordseite, also direkt am Klinikum vorbeigeführt - unter alten Bäumen, deren Erhalt der Stadt Böblingen und dem Gemeinderat wichtig war. Vor allem als Schattenspender, aber auch als Blickfang aus den Patientenzimmern.

Die Bauarbeiten dauern insgesamt voraussichtlich eineinhalb Jahre. In dieser Zeit soll die Calwer Straße für den Autoverkehr komplett gesperrt bleiben. Die Umleitung führt über die Hanns-Klemm-Straße und die Heinkelstraße. Von diesem kleinen Umweg dürften zahlreiche Pendler, vor allem jene aus Böblingen-Dagersheim, betroffen sein. Für sie ist die Calwer Straße der direkte Weg in die Stadt.

Trotz dieser Einschränkungen scheint die Umleitung kaum Ärger hervorzurufen. Eine Bürgerin bestätigte diesen Eindruck am Montagabend anekdotisch. Ihre Enkelin fahre immer mit dem Bus von Dagersheim nach Böblingen und das klappe gut, berichtete sie.

Weitere Themen

Vor erstem deutschen Spiel: VfB-Torwarttrainer bei WM-Gottesdienst in Leonberg

Vor erstem deutschen Spiel VfB-Torwarttrainer bei WM-Gottesdienst in Leonberg

Markus Krauss spricht am Sonntag mit der Leonberger Pfarrerin Elisabeth Nitschke über Glauben und Sport. Danach wird das erste deutsche Spiel der Fußball-WM geschaut.
Von Thomas K. Slotwinski
Kreis Böblingen: Naschen auf dem Erdbeerfeld - Wie groß sind die Risiken?

Kreis Böblingen Naschen auf dem Erdbeerfeld - Wie groß sind die Risiken?

Viele Erdbeerpflücker naschen zwischen den Reihen. Doch wie steht es um Pestizide und den Fuchsbandwurm? Wir haben bei Experten im Kreis Böblingen nachgehakt.
Von Veronika Andreas
Diebstahl in Sindelfingen: Im Gespräch: Trickbetrüger tauschen Goldkette gegen Billigschmuck aus

Diebstahl in Sindelfingen Im Gespräch: Trickbetrüger tauschen Goldkette gegen Billigschmuck aus

Ein Auto hält neben einer Frau. Es entwickelt sich ein Gespräch, das Auto fährt weiter und die Frau bemerkt: Ihre Halskette fehlt, stattdessen trägt sie Billigschmuck.
Von Anke Kumbier
Verkehrschaos in Böblingen: Pannenauto legt Verkehr in der Poststraße lahm

Verkehrschaos in Böblingen Pannenauto legt Verkehr in der Poststraße lahm

Weil ein defektes Automatikauto sich nicht bewegen lässt, ist der untere Teil der Poststraße über eine Stunde dicht. Eine örtliche Besonderheit verschlimmert die Situation.
Von Eddie Langner
Auf eine Currywurst beim Zwinger: Ein neuer Foodtruck für den Bärenhunger in Böblingen

Auf eine Currywurst beim Zwinger Ein neuer Foodtruck für den Bärenhunger in Böblingen

Er war Kinoleiter, Kneipier und Deutschlands erster Hoteltester: Jetzt betreibt Michael Bauer einen Foodtruck – und will mit einem kultigen Wirt eine kultige Kneipe wiederbeleben.
Von Eddie Langner
Holzgerlingen: 62-Jähriger bedroht 40-Jährigen mit Soft-Air-Pistole – vorläufig festgenommen

Holzgerlingen 62-Jähriger bedroht 40-Jährigen mit Soft-Air-Pistole – vorläufig festgenommen

Ein 40-Jähriger wird auf einem Parkplatz im Kreis Böblingen von einem 62-Jährigen angesprochen – und dieser fuchtelt vor ihm mit einer Schusswaffe herum.
Von Annika Mayer
Vermisster Biker aus Weil der Stadt: Keine Hinweise auf Verbleib des 53-Jährigen: Polizei stellt Suche ein

Vermisster Biker aus Weil der Stadt Keine Hinweise auf Verbleib des 53-Jährigen: Polizei stellt Suche ein

Ein Mann aus Weil der Stadt ist seit 4. Juni vermisst. Er war zu einer Motorradtour in den Schwarzwald aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Spuren gibt es weiterhin keine.
Von Marius Venturini
Dritter Platz bei EM: Die fittesten Feuerwehrfrauen Baden-Württembergs sind aus dem Kreis Böblingen

Dritter Platz bei EM Die fittesten Feuerwehrfrauen Baden-Württembergs sind aus dem Kreis Böblingen

Anna Köllner aus Grafenau und Zora Werbke aus Leonberg landen bei der FireFit-Europameisterschaft auf dem Treppchen. Die Sportart stammt aus Nordamerika.
Von Ulrike Otto
Gefahr in Böblinger Stadtwald: Dieses Jahr tritt der Eichenprozessionsspinner in Massen auf

Gefahr in Böblinger Stadtwald Dieses Jahr tritt der Eichenprozessionsspinner in Massen auf

Laut dem Grünflächenamt hat der für Menschen gefährliche Prozessionsspinner den Stadtwald befallen. Die Bevölkerung wird zu besonderer Vorsicht aufgerufen.
Von Wolfgang Berger
Bachfest in Altdorf: Der beliebte Bachsprung fällt flach – Gefestet wird dafür drei Tage lang

Bachfest in Altdorf Der beliebte Bachsprung fällt flach – Gefestet wird dafür drei Tage lang

Das Altdorfer Bachfest findet vom 3. bis 5. Juli wegen einer Straßensanierung nicht an der Würm, sondern auf dem Festplatz statt. Was sich die Veranstalter haben einfallen lassen.
Von Holger Schmidt
Weitere Artikel zu Böblingen Vollsperrung Auto Baustelle Stefan Belz Ordnungsamt
 
 