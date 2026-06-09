Calwer Straße Durchfahrt verboten - Böblingen stellt trotzdem Blitzer auf
Da hatte die Stadt den richtigen Riecher: Trotz Vollsperrung fuhren erstaunlich viele Autos durch die Baustelle in der Calwer Straße - und die Stadt kassiert.
Da hatte die Stadt den richtigen Riecher: Trotz Vollsperrung fuhren erstaunlich viele Autos durch die Baustelle in der Calwer Straße - und die Stadt kassiert.
Die Calwer Straße in Böblingen wird umgebaut und ist deshalb voll gesperrt. Trotzdem hatte die Stadt vom 11. bis zum 17. März dort einen Blitzer installiert. Ein Blitzer in einer Baustelle, durch die niemand fahren darf? „Da fragt man sich natürlich, warum“, sagte Oberbürgermeister Stefan Belz (Grüne) bei einer Bürgerveranstaltung am Montagabend auf dem Flugfeld. „Aber Sie glauben gar nicht, wie viele da trotzdem reingefahren sind.“