Mit dem 9-Euro-Ticket hatte auf Sylt im Sommer 2022 alles begonnen. Jetzt soll das Protestcamp und der Punk-Sommer auf der Urlaubsinsel in die vierte Runde gehen.

dpa 24.06.2025 - 14:57 Uhr

Sylt/Husum - Menschen aus ganz Deutschland wollen auch in diesem Sommer auf Sylt in einem Punk-Protestcamp ihre Zelte aufschlagen - zum vierten Mal seit 2022. Vom 28. Juli bis zum 17. August ist das Camp auf der Festwiese in Tinnum angemeldet, sagte eine Sprecherin des Kreis Nordfriesland der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Auf der Wiese nahe des Sylter Flughafens hatten die Punks auch im vergangenen Jahr gecampt.