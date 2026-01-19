Wer sucht, der findet auf der CMT: Wohnmobile die unter 50 000 Euro kosten. Den Tiefstpreis ruft dabei die Marke Bürstner mit dem Papillon auf.
19.01.2026 - 13:54 Uhr
Der größte Boxer aller Zeiten hat sein persönliches Einmaleins einmal so beschrieben: Schwebe wie eine Schmetterling und stich wie eine Biene. Warum einem dieses Zitat von Muhammad Ali ausgerechnet beim Besuch der CMT in den Sinn kommt? Weil auf der Stuttgarter Messe ein Schmetterling ins Auge sticht, der über allen anderen Wohnmobilen schwebt. Zumindest was den Preis betrifft.