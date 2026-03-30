Der Camping-Trend ist ungebrochen: 44,7 Millionen Übernachtungen gab es 2025 – ein Rekord. Besonders beliebt bleibt die Ostsee, trotz gestiegener Preise.
30.03.2026 - 09:00 Uhr
Auf den deutschen Campingplätzen haben im vergangenen Jahr so viele Menschen übernachtet wie nie zuvor. Die Betreiber meldeten 44,7 Millionen Übernachtungen, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 4,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor und fast ein Viertel (24,9 Prozent) mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Die Übernachtungszahlen haben sich damit auch wegen des Wohnmobil-Booms innerhalb von 20 Jahren mehr als verdoppelt.