Noch sind die Temperaturen zwar frostig aber die Reisemesse CMT in Stuttgart gibt schon mal einen Vorgeschmack darauf, wohin die Reisetrends in diesem Jahr gehen.

Wer ungezwungen urlauben und in der Nähe bleiben will, entscheidet sich oftmals für einen Campingurlaub. Nach wie vor erfreuen sich Ferienhöfe und Campingplätze großer Beliebtheit und sind sowohl als Kurztrip sowie als Familienurlaub geeignet. Die Gründe liegen auf der Hand: Kinder können toben und entdecken, Katzen streicheln, Hasen füttern oder Sterne beobachten – und die Eltern können relaxen. Wir stellen acht außergewöhnliche Ferienhöfe und Campingplätze in Baden-Württemberg vor, von denen manche auch bei frostigen Temperaturen geöffnet sind.

1. Campingplatz Ihringen

Die Gegend am Kaiserstuhl gehört zu den wärmsten Deutschlands und ist damit ein beliebtes Erholungsgebiet. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Naturparadiese und Ausflugsziele liegen nah beieinander. So auch der Campingplatz in Ihringen. Er liegt nur einen Katzensprung entfernt vom Elsass, den Vogesen sowie Freiburg und Colmar. Die Anlage stellt Koch- und Waschmöglichkeiten zur Verfügung, in unmittelbarer Nähe befinden sich unter anderem ein Reiterhof und ein Fahrradverleih. Darüberhinaus gibt es zahlreiche Wanderwege. Saisoneröffnung ist ab 28. März 2025. Mehr Infos >>>

2. Ferienhof Hirschfeld

Den Alltag hinter sich lassen und Ruhe und Natur genießen. Foto: Ferienhof Hirschfeld

Der 250 Jahre alte Schwarzwaldbauernhof in Pfalzgrafenweiler steht im Naturpark Schwarzwald. Hier können Naturliebhaber im Schäferwagen übernachten - von Ruhe und Natur umgeben. Hier kann man Sonnenauf- und untergänge beobachten, den Kühen beim Grasen zusehen, die Vogelwelt erkunden und die klare Luft genießen. Der rund sieben Quadratmeter große Schäferwagen ist für bis zu drei Personen geeignet, Kinder schlafen im Hochbett. Ausgestattet ist der Wagen mit Kühlschrank, Wasserkocher, Teller und Besteck. Brötchenservice oder Vesperkörble können dazu gebucht werden. Vermietung ab Mitte April. Mehr Infos >>>

3. Camping Breitenauer See

Weinberge und der idyllische See bilden die Kulisse für den Campingplatz am Breitenauer See in Löwenstein. Mitten im Schwäbisch-Fränkischen Wald erwarten Besucher Streuobstwiesen, Schluchten und Wälder. Kinder können sich auf dem Abenteuerspielplatz oder beim Kicken auf dem Fußballfeld austoben. Als Übernachtungsmöglichkeiten stehen auch Schlaffässer und Blockhäuser zur Verfügung. Das Campingrestaurant Seerestaurant bietet griechische Spezialitäten an. Mehr Infos >>>

4. Farnbauernhof

Katzen streicheln, Eier sammeln, Hasen füttern und einfach nur Freude an der Natur haben. Der Farnbauernhof in Schönwald liegt im Naturschutzgebiet. Hochmoore, Berge und frische Luft. Übernachten kann man im kuscheligen 18 Quadratmeter großen Tiny House mit Terrasse. Dank der fehlenden Lichtverschmutzung kann man bei Nacht auch den Sternenhimmel beobachten. Gefertigt wurde das Haus in der hauseigenen Zimmerei und das Holz stammt aus den hofeigenen Wäldern. Für Kinder steht die Farnscheune zur Verfügung unter anderem mit Riesentrampolin, Kicker und Tischtennis. Kletterburg, Babyrutsche und Tretfahrzeuge gibt es auch. Mehr Infos >>>

5. Vollmershof

Wer an ein Iglu denkt, stellt sich sofort eisige Temperaturen und viel Schnee vor. Ein Iglu aus Holz? Das geht auch. Auf dem Vollmershof in Wolfach nächtigt man im 35 Quadratmeter großen Holz-Iglu. Die Lage mitten in der unberührten Natur des Schwarzwalds verspricht Abenteuer und Abwechslung vom Alltag. Um die Hektik aus dem Alltag zu nehmen, verzichtet man im Holz-Iglu auf Elektrizität. Gekocht wird auf einem Holzofen, der auch zum Heizen benutzt wird, als Beleuchtung dienen Kerzen und aus dem Hahn fließt frisches Quellwasser. Saisonbeginn ist ab Mitte März. Mehr Infos >>>

6. Drehers Erlebnishof

Auf Drehers Erlebnishof in Lampertsweiler in Oberschwaben hat man bereits 50 Jahre Ferienerfahrung. Seit 2014 stehen dort auch drei gemütliche Blockhäuschen. Die Häuser sind gänzlich aus Holz gefertigt und bieten auf rund 60 Quadratmetern Platz für bis zu fünf Personen. Ein unverstellter Blick auf die Alpen trägt zur Entspannung bei und Kinder haben die Möglichkeit sich auf mehreren Spielplätzen auszutoben, Tiere kennenzulernen und auf Erkundungstour zu gehen. Mehr Infos >>>

7. Grub Daniel-Hof

Mit dem eigenen Camper anreisen, parken und auf dem Danielhof in Freiamt relaxen. Wer möchte kann den Brötchenservice in Anspruch nehmen, eine Frühstücksbox dazu buchen oder im Hoflädle vorbeischauen. Freizeitaktivitäten wie wandern und Radtouren sind in der Umgebung möglich. Kinder können sich über die Gesellschaft von Hasen, Meerschweinchen, Katzen und der Hündin Coco freuen. Zur Anlage auf dem Danielhof gehören auch ein Barfußpark, Spielgeräte für Kinder Naturpool und Wasserspielplatz. Mehr Infos >>>

8. Campingplatz Hegne

Gemütlich schlafen im Fass. Foto: Campingplatz Hegne

Je nach Personenzahl übernachtet man auf dem Campingplatz Hegne im Minifass, das für zwei Personen vorgesehen ist, oder im Schlaffass für bis zu vier Personen. Die Fässer sind aus heimischem Kiefernholz gefertigt und bieten den Komfort eines kleinen Hauses. Außer im Schlaffass kann man auch im Minihäusle oder im Camper nächtigen. Das Restaurant auf dem Gelände hat ab acht Uhr geöffnet. Besonders hübsch: Die Restaurantterrasse bietet einen Blick auf den Bodensee, der in unmittelbarer Nähe liegt. Saisonbeginn ist am 15. März 2025. Mehr Infos >>>