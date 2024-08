Zwei Cannabis-Clubs in Ludwigsburg stehen in den Startlöcher, einer plant noch in diesem Jahr eine Ernte. Ein genauer Blick zeigt die Plackerei der Vereine, die Emotionen in der Stadtpolitik und die Wege, Geld zu verdienen.

Emanuel Hege 21.08.2024 - 17:12 Uhr

Seit dem 1. April ist Kiffen in Deutschland erlaubt – aber wann bekommt man Cannabis auch legal in Ludwigsburg? Um das Geschäft aus der Schmuddelecke zu holen, sollen sogenannte Social Clubs die Cannabis-Produkte anbauen und verteilen. Margarita Burghardt und Michael Tizzano wollen jeweils solche Vereine in Ludwigsburg möglich machen – doch das dauert.