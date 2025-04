Dieses Jahr ist es etwas Besonderes: Der nach Vandalismus reparierte Erbsenbrunnen wurde nun vom Bürgerlichen Schützencorps Cannstatt österlich herausgeputzt.

Iris Frey 11.04.2025 - 13:30 Uhr

Landauf, landab werden jetzt wieder die Osterbrunnen geschmückt. Auch in Bad Cannstatt ist das der Fall. Doch in diesem Jahr ist es anders, denn ein Jahr lang war der beliebte Erbsenbrunnen im Herzen der Altstadt nicht in Betrieb, weil er wegen Vandalismus mühevoll wieder repariert werden musste. Das Cannstatter Wahrzeichen, welches der Bildhauer Fritz von Graevenitz 1929 errichtet hat, musste nach einer mutwilligen Zerstörung am 5. Juni 2024 wiederhergerichtet werden. Ein 32-jähriger Mann soll den steinernen Jungen mit einem Schirmständer aus Beton zerstört haben. Am Schmotzigen Donnerstag war er nach der Reparatur durch Steinmetz Christian Schulz wieder aufgestellt worden.