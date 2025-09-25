Wie ist der Streckenverlauf, wer läuft mit, welche Programm-Highlights sollte man nicht verpassen? Alles, was man zum Volksfestumzug in Bad Cannstatt am Sonntag wissen sollte.
25.09.2025 - 09:00 Uhr
Wenn sich auf dem Cannstatter Wasen die Riesenräder drehen, der Fassanstich vollzogen ist und in den Bierzelten auf die Gemütlichkeit und alles andere angestoßen wird, dann zieht am Sonntagvormittag die Tradition durch Bad Cannstatt: Am ersten Wasensonntag ist Volksfestumzug. Was man dazu wissen muss.