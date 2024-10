Nicht nur auf dem Wasengelände, auch drum herum an den Bahnhöfen und in Zügen ging es bedeutend friedlicher zu. Das bestätigt nun auch die Bundespolizei.

Auch die Bundespolizei kann bestätigen: Rund ums Cannstatter Volksfest und bei An- und Abreise der Besucher im Bahnverkehr ist es so friedlich wie lange nicht zugegangen. Nach einer Bilanz der Bundespolizeiinspektion Stuttgart ging die Zahl der Straftaten mit Volksfestbezug um fast 46 Prozent zurück. In absoluten Zahlen: von 83 auf 45 Straftaten. „Insgesamt ging das Einsatzkonzept, in Zusammenarbeit mit der Landespolizei und der Bahn AG, auch in diesem Jahr auf“, stellt die Leiterin Julia Buchen fest.