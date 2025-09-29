Von Ditzingen via Cannstatter Wasen zum Ballermann – so geht die Bühnenkarriere von DJ Robin. Am Sonntagabend kehrte der Mallorca-Barde in die Heimat zurück.
Von Ditzingen an den Ballermann – das ist (in der Kurzversion) der Lebenslauf von DJ Robin. Aber der 29-Jährige bringt nicht nur auf Mallorca die Menge zum Rasen, auch daheim im Schwabenland wird Robin Leutner rege gebucht. Zum Beispiel von der Familie Weeber, in deren Wasenwirt-Zelt DJ Robin am Sonntagabend die feierwütige Wasen-Meute auf die Bänke spielte.